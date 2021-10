São Paulo e Corinthians têm desfalques de peso para Majestoso da próxima segunda; confira

Tricolor precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro paulista busca entrar no grupo dos quatro melhores do Brasileirão

Montagem sobre fotos/Reprodução/ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda e Willian serão desfalques no clássico entre São Paulo e Corinthians



O confronto entre São Paulo e Corinthians, marcado para a próxima segunda-feira, 18, às 20 horas (de Brasília), no Morumbi, será o responsável por encerrar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aguardado pelas duas torcidas, o clássico, entretanto, não terá alguns jogadores de peso. Do lado Tricolor, Rogério Ceni não poderá contar com Miranda, Luan e, provavelmente, Emiliano Rigoni. O treinador Sylvinho, por sua vez, terá que preparar o Alvinegro paulista sem Fagner e Willian.

A última baixa do São Paulo foi definida no empate diante do Ceará, na última quinta-feira, no Morumbi. Em lance revisado pelo VAR, o árbitro da partida optou por dar cartão amarelo a Miranda após falta em Mendonza. Assim, o zagueiro recebe o terceiro e perde o Majestoso. Os outros desfalques do Tricolor acontecem por problemas físicos. No primeiro treino de Ceni, o volante Luan sofreu uma avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda, devendo ficar sob os cuidados do departamento médico por um bom período. Rigoni, por sua vez, deixou o jogo contra o Cuiabá, na semana passada, com dores e segue em tratamento. Sua presença ainda não está descartada.

Do lado corintiano, o lateral-direito Fagner é outro que ficará fora do tradicional clássico por suspensão. O experiente ala recebeu um cartão amarelo na vitória sobre o Fluminense, na última quarta-feira, em partida disputada na Neo Química Arena. Willian, nesta mesma partida, acabou saindo de campo com dores e teve lesão constatada. Brigando para entrar no G4, o Alvinegro vai em busca de uma vitória no Morumbi, algo que não acontece desde 2017. O Tricolor, por sua vez, precisa do triunfo para subir na tabela e se afastar do perigo. Atualmente, o time é o 13º colocado, com somente quatro pontos a mais que o Bahia, clube que abre a zona de rebaixamento.