Campeão mundial de esqui, Kyle Smaine morre soterrado em avalanche aos 31 anos 

Norte-americano estava fora das competições internacionais desde 2018

Reprodução/Instagram/@kylesmaine Kyle Smaine morreu aos 31 anos, no Japão, vítima de uma avalanche



O norte-americano Kyle Smaine, campeão mundial de esqui halfpipe, morreu no último domingo, 29, aos 31 anos, ao ser soterrado em uma avalanche, no Monte Hakuba Norikura, localizado no Japão. A informação foi confirmada pela família e pelo fotógrafo Grant Gunderson, que estava trabalhando no momento do acidente. Segundo Gunderson, o incidente foi provocado por outro esquiador do grupo. Além de Smaine, um outro homem morreu com a avalanche. Um terceiro, identificado com Adam, ficou soterrado por cerca de 25 minutos, mas sobreviveu. “Os médicos fizeram tudo o que puderam por Kyle e o outro esquiador”, escreveu o fotógrafo nas redes sociais. “Ouvimos o estalo e percebemos: ‘É grande’. Começamos a correr e fomos atingidos”, continuou. Kyle Smaine ganhou o ouro no Campeonato Mundial de Esqui Freestyle e Snowboard de 2015. Ele estava fora das competições internacionais desde 2018.