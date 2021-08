De volta aos EUA, Simone Biles é recebida por multidão em aeroporto de Houston

Ginasta conquistou duas medalhas em Tóquio 2020 e foi aclamada ao debater saúde mental de atletas

Reprodução/ Khou Simone foi recebida pela família em aeroporto



A ginasta norte-americana Simone Biles fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 mesmo sem levar uma medalha de ouro. Por problemas de ‘twisties’, fenômeno da ginástica em que a mente e o corpo não se conectam, a atleta se retirou de cinco provas e desistiu no meio da disputa por equipes. O caso repercutiu no mundo e levantou o debate da saúde mental entre atletas de alto nível. Apesar de seus problemas pessoas, Simone ainda garantiu uma medalha de prata e uma de bronze e foi ovacionada ao retornar a sua casa, em Houston. Milhares de torcedores se reuniram no Aeroporto Intercontinental George Bush para aplaudir e gritar “USA” para Biles e para o ginasta Jordan Chiles.

Imagens gravadas pela mídia americana mostram uma aglomeração no aeroporto enquanto a atleta desembarca. Ela foi recebida pela família e, em postagem nas redes sociais, disse que não via a hora de reencontrar seus pais. Após desembarcar, Simone fez uma pequena viagem de carro para sua cidade natal, Spring, e no banco de trás de um conversível acenou para a multidão alinhada em um desfile. Ela comemorou também em uma postagem que pôde voltar a dirigir.