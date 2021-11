Em apoio à luta LGBTQIA+, Hamilton usa capacete com cores do arco-íris no GP do Catar

Em entrevista coletiva, o inglês afirmou que considerava fundamental que entidades de direitos humanos internacionais acompanhassem mais de perto o que acontece no Catar e na Arábia Saudita

Reprodução/Twitter/@MercedesAMGF1 Lewis Hamilton está usando um capacete com as cores do arco-íris no GP do Catar



Lewis Hamilton decidiu mudar o design de seu capacete para o Grande Prêmio do Catar. Durante o primeiro treino livre, nesta sexta-feira, 19, o piloto da Mercedes apareceu com as cores do arco-íris em seu acessório. A mudança do heptacampeão mundial de Fórmula 1 é um apoio declarado à luta da comunidade LGBTQIA+, que é perseguida no país do Oriente Médio. Em entrevista coletiva, inclusive, o britânico disse que considerava fundamental que entidades de direitos humanos internacionais acompanhassem mais de perto o que acontece no Catar e na Arábia Saudita.

Conhecido por sua luta antirracista, Hamilton também falou sobre a “obrigação” dos esportistas consagrados em chamar a atenção do mundo quando vão a lugares onde não há equidade de direitos para os cidadãos que lá vivem. O Catar, vale lembrar, é conhecido por suas leis rígidas anti-LGBTQIA+ e relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Já quanto ao capacete, o britânico costuma utilizar o seu casco para manifestações. No GP São Paulo, por exemplo, ele usou o acessório com as cores azul, verde, branca e amarela para demonstrar a sua admiração pelo Brasil.

Com a vitória no território brasileiro, Lewis Hamilton se manteve vivo na briga pelo oitavo título na Fórmula 1. A missão dele no Catar, agora, é diminuir ainda mais a diferença para o líder Max Verstappen, da Red Bull, que hoje é de 14 pontos. No primeiro treino livre desta sexta, no entanto, o holandês liderou com sobras, sugerindo um favoritismo para a corrida marcada para o próximo domingo, 21 – a largada acontecerá às 10h30 (de Brasília). Depois do GP do Catar, restarão apenas duas provas na temporada para definir o grande vencedor.