Em busca do hepta, Lewis Hamilton largará em 6º na Turquia; Stroll faz primeira pole da carreira

No Grande Prêmio deste domingo, o piloto da Mercedes pode igualar o número de títulos do alemão Michael Schumacher

Reprodução/ Twitter Lance Stroll, da Racing Point, conseguiu a primeira pole position de sua carreira



O canadense Lance Stroll, da Racing Point, surpreendeu no treino classificatório deste sábado, 14, ao fazer a pole position para o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, no qual Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na sexta posição. Na prova deste domingo, o britânico tentará igualar o recorde de sete títulos mundiais do alemão Michael Schumacher. Esta é a primeira pole da carreira de Stroll na principal categoria do automobilismo. Sob chuva, o canadense percorreu o circuito em 1min47s765. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou 290 milésimos atrás e largará em segundo, logo à frente do companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

O quarto melhor tempo foi feito pelo tailandês Alexander Albon, da Red Bull, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Renault, que terá a companhia de Hamilton na terceira fila. O francês Esteban Ocon, da Renault, começará na sétima posição, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, largará em oitavo. Único piloto com chances de tirar o título de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, iniciará o GP da Turquia na nona posição, acompanhado na quinta fila pelo italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo. A prova acontece às 7h10 (horário de Brasília) e será transmitida pela TV Globo.

*Com informações da EFE