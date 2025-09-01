Empresário e patrocinador do tênis é alvo de críticas por tirar boné das mãos de um criança durante US Open

Ação gerou uma onda de indignação nas redes sociais e na mídia internacional; após o incidente, o tenista Kamil Majchrzak se mobilizou para encontrar a criança afetada

Reprodução Piotr Szczerek, um empresário polonês e patrocinador do tênis, se tornou o centro de uma polêmica após ser flagrado em um vídeo tirando um boné das mãos de uma criança durante o US Open



Piotr Szczerek, um empresário polonês e patrocinador do tênis, se tornou o centro de uma polêmica após ser flagrado em um vídeo tirando um boné das mãos de uma criança durante o US Open. O boné, que foi presenteado ao garoto pelo tenista Kamil Majchrzak, gerou uma onda de indignação nas redes sociais e na mídia internacional. Após o incidente, o tenista Kamil Majchrzak se mobilizou para encontrar a criança afetada. Ele conseguiu localizá-la e, em um gesto de reparação, entregou um novo boné, além de outros presentes.

O reencontro foi amplamente compartilhado nas plataformas digitais, ressaltando a importância das redes sociais na amplificação de eventos como esse. Szczerek, que ocupa o cargo de CEO da Drogbruk, enfrentou uma onda de críticas e decidiu desativar suas contas nas redes sociais. Um comunicado que circulou na internet, supostamente escrito por seu advogado em sua defesa, foi rapidamente removido, evidenciando a repercussão negativa do ato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA