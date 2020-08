Ex-estrela da NBA, Clifford Robinson morre aos 53 anos

O ex-atleta sofria desde 2017 com problemas de saúde, após um acidente vascular cerebral

EFE Clifford Robinson parou de atuar em 2007, aos 41 anos.



Astro da NBA nos anos 90, o ex-ala pivô Clifford Robinson morreu, neste sábado (29), em Connecticut, nos Estados Unidos. Aos 53 anos, o ex-atleta sofria desde 2017 com problemas de saúde, após um acidente vascular cerebral. A causa da morte não foi divulgada. “A família UConn basquetebol lamenta a perda de um jogador e pessoa lendária, Clifford Robinson. Nossos pensamentos e orações estão com sua família nesse difícil momento”, disse um comunicado da Universidade de Connecticut, que prestou uma homenagem ao ex-jogador aposentando o número 00 da equipe de basquete.

Robinson foi suspenso, por várias vezes, ao longo da carreira, por uso de maconha. Após aposentadoria, o ex-atleta tornou-se um ativista da droga e abriu sua própria linha de produtos chamada “Uncle Spliffy”, em Portland.

Trajetória na NBA

Cliff Robinson foi selecionado no draft de 1989 pelo Portland Trail Blazzers e teve suas melhores temporadas na NBA em 1993, quando foi eleito o Sexto Homem do Ano, e em 1994, quando participou do All-Star Game. Em 1997, se transferiu para o Phoenix Suns e ainda jogou no Detroit Pistons, Golden State Warriors e New Jersey Nets. Ele parou de atuar em 2007, aos 41 anos.

* Com Estadão Conteúdo