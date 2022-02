Ex-presidente da CBB, Gerasime Bozikis, o Grego, morre aos 79 anos

Após a saída da confederação, Gerasime foi presidente da ConsuBasquet e fez parte do comitê permanente de ética da Federação Internacional de Basquete

Reprodução/CBB Gerasime Bozikis, ex-presidente da CBB, morreu nesta sexta-feira, 4



A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou que o ex-presidente da entidade, Gerasime Bozikis, morreu aos 79 anos, nesta sexta-feira, 4 – a causa do óbito não foi revelada. Conhecido como Grego, ele foi um entusiasta do Brasil e do basquete brasileiro. Nascido em Atenas, na Grécia, Gerasime chegou ao país aos 16 anos com a família e jogou por Botafogo, Sírio e Tijuca, até 1977. Depois, foi líder da Federação de Basquetebol do Rio de Janeiro entre 1985 a 1996, diretor de basquete do Botafogo e mandatário da confederação nacional entre 1997 e 2009. Após a saída da CBB, foi presidente da ConsuBasquet, e fazia parte do comitê permanente de ética da Federação Internacional de Basquete (FIBA), a mais alta instância da entidade.