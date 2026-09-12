F1: Lando Norris conquista 3ª pole do ano no novo circuito do GP da Espanha

Britânico da McLaren supera Kimi Antonelli e Max Verstappen na classificação e garante a primeira posição no grid em Madri

O inglês Lando Norris conseguiu a 19ª pole position na carreira na manhã deste sábado (12), no GP da Espanha. Em uma ótima apresentação, o piloto da McLaren tirou a vitória de Kimi Antonelli na última tentativa e fez história em Madri, ao ser o primeiro pole da história do circuito.

Essa foi a terceira vez na temporada em que Lando Norris consegue a primeira colocação no classificatório. Ele conseguiu o feito nos GPs da Holanda e Hungria. Kimi Antonelli ficou com o P2 e Max Verstappen com a terceira posição. As Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que tinham bom desempenho, ficaram em 4º e 5º, respectivamente.

“Estou surpreso de estar aqui agora. Foi uma das melhores voltas da minha carreira. Estou muito feliz e orgulhoso, é uma daquelas voltas em que tudo se encaixa. Eu só estou muito feliz, estava olhando o tempo de volta no fim e foi muito bom” Lando Norris após o desempenho em Madri

Após uma boa apresentação na primeira parte do classificatório, Gabriel Bortoleto não repetiu o bom desempenho no Q2 e acabou eliminado com a 12ª colocação. Seu parceiro, o experiente Nico Hülkenberg, ficou uma posição acima. Pierre Gasly, pole no Grande Prêmio da Itália, vai largar da 14ª posição.

Briga acirrada entre Russell e Antonelli

O inglês George Russell conseguiu o melhor tempo no Q1 e ultrapassou o parceiro Kimi Antonelli nos últimos instantes da sessão, com 1min33s211. Os carros da Mercedes foram seguidos por Liam Lawson e Max Verstappen, ambos da Red Bull.

Quem se saiu muito bem na primeira parte do classificatório foi Gabriel Bortoleto, da Audi. O brasileiro precisou ir apenas uma vez para a pista e passou com a 10ª posição, com 1min33s986. Por outro lado, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, não viveu um dos melhores momentos e acabou eliminado na primeira sessão.

Os eliminados foram: Carlos Sainz (Willians), Fernando Alonso (Aston Martin), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin).

Verstappen sobra no Q2

Na segunda parte do classificatório, Max Verstappen começou com bom desempenho e rapidamente garantiu a vaga para o Q1. Posteriormente, o holandês retornou para a pista e conseguiu melhorar o tempo, fechando com 1m32s41. Ele foi seguido por Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

O novo circuito da Espanha está trazendo algumas dificuldades para os pilotos. O argentino Franco Colapinto, por exemplo, quase sofreu um acidente na curva Monumental, mas conseguiu retomar o controle do veículo. Mesmo evitando maiores problemas, o sul-americano precisou desistir da tentativa e foi para os boxes para ajustes.

Gabriel Bortoleto não conseguiu entrar na zona de classificação na primeira volta rápida e precisou retornar para a pista. Na segunda tentativa, o brasileiro estava conseguindo um melhor desempenho em todos os setores, mas ficou abaixo da nota de corte e acabou eliminado antes do Q1, com a 12ª colocação.

Pole na última prova, o francês Pierre Gasly não repetiu o mesmo desempenho na manhã deste sábado e ficou com a 14ª posição no classificatório. Já o parceiro Colapinto, que passou por problemas durante a sessão, retornou às pistas e conseguiu a classificação para a última etapa.

Os eliminados do Q2 foram: Nico Hülkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

Norris supreende no final do Q3

Na primeira saída, quem começou melhor foi Lewis Hamilton, que conseguiu superar as Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell. Max Verstappen tinha um bom desempenho em sua primeira tentativa, mas o carro escorregou em uma das curvas e o holandês não se aproximou da liderança.

O líder do campeonato abriu a última tentativa com muita força e conseguiu tomar a liderança de Lewis Hamilton. Por outro lado, o inglês George Russell não repetiu o desempenho do companheiro e ficou longe da pole position. Posteriormente, Lando Norris roubou a primeira colocação e largará da primeira posição.

Veja como ficou o grid de largada: