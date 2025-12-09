Fonseca encanta torcida, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami

Confronto aconteceu no LoanDepot Park, em Miami, nos EUA; brasileiro teve boa atuação, mas esbarrou em um número 1 do ranking cada vez mais maduro e consistente

Foto por TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca e Carlos Alcaraz tiram foto antes da partida durante o Miami Invitational no LoanDepot Park



O tão aguardado encontro entre o melhor tenista do mundo e o jovem mais promissor da atualidade terminou com vitória do atleta, hoje, mais maduro e consistente. Número 1 do ranking, Carlos Alcaraz derrotou o brasileiro João Fonseca por 2 sets a 1 em jogo de exibição de alto nível disputado em Miami – parciais de 7/5, 2/6 e 10/8.

Alcaraz e Fonseca se enfrentaram no LoanDepot Park, estádio do Miami Marlins, franquia de beisebol que disputa a principal liga da modalidade nos Estados Unidos, a Major League Baseball (MLB).

A arena foi adaptada em forma ligeira, em poucas horas, um dia antes da partida de exibição, quando foi montada uma quadra de tênis no gramado. Não estava lotada, mas foi bom o público no estádio, capaz de receber até 37 mil torcedores e que comportou pouco mais de 20 mil fãs, já que alguns setores estavam fechados. O preço dos ingressos partiu de US$ 40 (R$ 217). O mais caro custava US$ 239 (R$ 1280).

Os brasileiros eram notadamente maioria nas arquibancadas. Foram muitos os que vivem em Miami, centro de imigrantes com grande comunidade latina, ou vieram do Brasil presentes para apoiar o carioca de 19 anos. A cada acerto de Fonseca ou erro de Alcaraz, havia um frisson.

Estrangeiros e americanos viram uma disputa de bom nível. Nenhum dos dois jogou o seu melhor tênis, mas ambos levaram a sério o amistoso em alguns momentos. Obviamente não se apresentaram como se estivessem jogando um Grand Slam. Usaram o jogo como um evento oportuno de pré-temporada.

Em parte do confronto, as expressões denunciaram de que ambos encararam um amistoso como ela é: riram, brincaram e arriscaram lances comuns apenas para um duelo em que não há pontos em jogo nem troféu. A própria transmissão oficial do evento permitiu fazer brincadeiras. No segundo set, contabilizou o número de pontos de Fonseca desde que ele havia colocado o seu boné branco.

Recuperado de uma lesão recente, o espanhol começou há poucos dias sua preparação para o próximo ano. O brasileiro está no meio da pré-temporada. O número 1 do ranking da ATP levou mais a sério o primeiro set, equilibrado até o espanhol quebrar o saque do brasileiro e abrir vantagem para vencer a parcial por 7 a 5.

No segundo, Alcaraz relaxou. Fonseca, um pouco mais concentrado, aproveitou. Chegou a abrir 4 a 0 e fechou em 6 a 2. Na última parcial, definida com um super tiebreak, o espanhol voltou a se concentrar, embora tenha começado mal.

Agressivo no fundo da quadra, Fonseca abriu seis pontos de vantagem, mas quando Alcaraz está disposto e focado é difícil pará-lo. O espanhol buscou, virou, viu o brasileiro errar no fim e consumou a vitória por 10 a 8.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atual 24º do mundo, Fonseca encerrou 2025 com dois títulos: o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires. Ganhou mais de 100 posições no ranking da ATP e mostrou ser, ainda garoto, um jogador especial, com potência para estar entre os melhores, talvez alcançar Alcaraz no futuro.

O evento, chamado Miami Invitational, também pôs em quadra um duelo feminino e outro de duplas mistas. Em jogo entre duas americanas, Amanda Anisimova derrotou Jessica Pegula por 2 sets a 0 – parciais de 6/2 e 7/5. Nas duplas, Alcaraz e Pegula superaram Fonseca e Anisimova em um duelo disputado em set único em formato de super tiebreak. Mais consistentes, o espanhol e a americana ganharam por 9 a 6.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert