Grosjean passa por cirurgia no polegar da mão esquerda e comemora: ‘Deu tudo certo’

Piloto disse que houve lesão no ligamento do polegar e a cirurgia serviu para ‘limpar as feridas das queimaduras’

Reprodução/ instagram

O francês Romain Grosjean, que sofreu um assustador acidente no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, foi submetido nesta terça-feira, 15, a uma cirurgia no polegar da mão esquerda e informou pelas redes sociais que “deu tudo certo”. “O ligamento do polegar esquerdo foi lesionado no acidente e precisamos limpar as feridas das queimaduras”, anunciou o francês no Instagram duas horas antes da operação. Depois da cirurgia, Grosjean publicou uma foto, aparentemente na cama de um hospital, para agradecer o apoio recebido e dizer que está bem. A mão esquerda de Grosjean continua enfaixada desde o acidente, ocorrido logo após a largada. Na ocasião, o carro se chocou contra o guard rail, se partiu em dois e pegou fogo. Em menos de 30 segundos, o piloto conseguiu sair do veículo e recebeu assistência médica.

No Twitter, Grosjean publicou também uma mensagem em apoio ao fundador da equipe Williams de Fórmula 1, Sir Frank Williams, de 78 anos, que foi internado em um hospital e está em estado estável, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pela escuderia britânica. “Rezando por você, Frank. Você é uma inspiração para todos os pilotos do mundo”, escreveu o francês.

*Com informações da EFE