Fórmula 1 cancela GP do Japão pelo segundo ano seguido devido à pandemia

O anúncio aconteceu um dia depois do governo japonês prorrogar até o dia 12 de setembro o estado de emergência vigente nas regiões administrativas pais populosas do país

Reeprodução/Fórmula 1.com O GP do Japão foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia do novo coronavírus



A Fórmula 1 noticiou na manhã desta quarta-feira, 18, que o Grande Prêmio do Japão, marcado para acontecer em outubro deste ano, foi cancelado pela segunda temporada consecutiva devido à pandemia do novo coronavírus. A prova seria a 17ª das 23 programadas para acontecer em 2021, mas foi vetada como em 2020 por causa da crise sanitária gerada pela propagação do novo coronavírus. “Era inevitável cancelá-lo”, divulgou por meio de um comunicado oficial a organização, que lembrou ser impossível garantir a entrada de todos os envolvidos com a etapa no Japão, devido às restrições impostas atualmente pelo país, em que vigora um estado de emergência. “Desde o fim do ano passado, temos trabalhado preparando o GP do Japão de Fórmula 1, adotando medidas de prevenção de epidemias, planos de transporte, solicitação de vistos e outros”, completou a nota oficial emitida pelos responsáveis pela prova. A organização, além disso, pediu a compreensão dos fãs da categoria, diante da decisão tomada “pelos efeitos da nova infecção”.

O anúncio aconteceu um dia depois do governo japonês prorrogar até o dia 12 de setembro o estado de emergência vigente nas regiões administrativas pais populosas do país. O governo de Mie, onde está situada Suzuka, decidiu reforçar as medidas que visam conter a propagação da Covid-19, diante de um aumento sem precedentes de casos positivos no país. “Foi uma decisão muito dolorosa, frustrante e decepcionante. Estávamos nos preparando para realizar o GP do Japão pela primeira vez em dois anos, mas não tivemos outra solução do que cancelá-lo”, disse em nota Kaoru Tanaka, presidente da empresa Mobilityland, proprietária do circuito. A organização da Fórmula 1 já divulgou nos canais oficiais o cancelamento da etapa e não informou se outro GP poderá substituir o do Japão, que foi realizado pela última vez em 2019, com vitória do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.