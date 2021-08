Fórmula 1: Red Bull anuncia renovação do mexicano Sergio Pérez para temporada 2022

Contratado no ano passado, o piloto chegou para substituir o tailandês Alexander Albon, que viveu um ano complicado, sem conseguir entregar os mesmos resultados de seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen

Reprodução/Twitter/@redbullracing Sérgio Perez renovou com a Red Bull



A Red Bull confirmou nesta sexta-feira, 27, que Sergio Pérez continuará sendo um de seus pilotos até o final da temporada 2022 da Fórmula 1. O anúncio da equipe austríaca foi feito pouco antes do início do segundo treino livre para o GP da Bélgica, a 12.ª etapa da temporada, no circuito de Spa-Francorchamps. Contratado no ano passado, o mexicano chegou para substituir o tailandês Alexander Albon, que viveu um ano complicado, sem conseguir entregar os mesmos resultados de seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen. Pérez superou ainda o alemão Nico Hulkenberg na disputa pela vaga, sendo o primeiro contratado de fora da Academia da Red Bull desde o australiano Mark Webber, em 2007.

Na temporada 2021, Pérez oscila de provas de altos e baixos. Vencedor do GP do Azerbaijão, nas ruas de Baku, após o abandono de Verstappen e o erro do inglês Lewis Hamilton na relargada, o mexicano teve uma etapa problemática em Silverstone, na Inglaterra. No momento ocupa a quinta posição no Mundial de Pilotos com 104 pontos, enquanto que o holandês é o vice-líder com 187. “Estou muito feliz por continuar com uma grande equipe como a Red Bull na nova era da Fórmula 1 e é uma ótima oportunidade para mim. Todos começam do zero no próximo ano com o novo regulamento, então meu único objetivo é ir até o topo com a Red Bull”, disse Pérez. “Leva tempo para se acostumar com tudo quando você se junta a uma nova equipe mas as coisas estão indo bem nesta temporada e eu realmente gosto de ser parte da família Red Bull. Estamos dando o nosso melhor para entregar resultados, então é ótimo ver que eles têm fé em mim para o futuro. Temos muito mais para conquistarmos juntos e temos grandes desafios pela frente neste ano, então espero terminar em alta e manter esse momento para 2022”, completou.

Chefe da Red Bull, Christian Horner colocou a experiência de Pérez como fundamental para a equipe antes da chegada do novo regulamento. “Checo é alguém muito respeitado e sua experiência e habilidade são valiosas em nossa luta pelo Mundial de Construtores. Sua integração com a equipe foi impecável estamos impressionado por sua performance durante a primeira metade do ano, demonstrando o que é capaz de fazer em nosso carro”. A confirmação de Pérez na Red Bull em 2022 abre caminho ainda para outro anúncio já esperado, de que o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda seguirão como pilotos da AlphaTauri, equipe secundária, no próximo ano.