Tênis: Brasileira Bia Haddad avança para final do Australian Open e entra para a história

Ao lado da cazaque Anna Dalinina, Bia se torna 1ª brasileira a disputar a final do torneio de duplas feminina na Era Aberta (desde 1968)

Reprodução/ Time Brasil Bia Haddad é primeira brasileira a chegar à final do AO na Era Aberta



As mulheres têm feito bonito no tênis feminino brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 26, a paulista Bia Haddad se classificou para a final das duplas feminina do Australian Open. Ao lado da cazaque Anna Dalinina, elas venceram as japonesas Aoyama e Shibahara por 2 sets a 1 e ainda esperam suas adversárias. O feito coloca Bia como a 1ª brasileira na Era Aberta (pós 1968) a chegar em uma final do Australian Open e a 1ª brasileira na final de Grand Slam desd 19882, quando Claudia chegou à decisão na dupla mista de Roland Garros. O duelo foi bem apertado, com a dupla Haddad e Danilina vencendo o primeiro set por 6/4, mas levando o empate no segundo por 7/5. No terceiro e decisivo set, a dupla da brasileira fez 6/4 e fechou o jogo. O Brasil conseguiu resultados expressivos no tênis de duplas feminino desde o ano passado, quando Luisa Stefani e Laura Pigossi levaram a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Luisa também chegou à semi do US Open e quebrou barreiras. Maria Esther Bueno, a maior tenista do país, foi campeão do AO em 1960.