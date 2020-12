Giannis Antetokounmpo renova com os Bucks e ganhará o maior salário da história da NBA

Ala-pivô de 26 anos estendeu seu vínculo com a equipe de Milwaukee por mais cinco anos

Reprodução/ Instagram @giannis_an34

Depois da renovação milionária de LeBron James com o Los Angeles Lakers, o grego Giannis Antetokounmpo anunciou nesta terça-feira, 15, que renovou seu contrato com o Milwaukee Bucks por mais cinco anos. Em sua conta oficial do Instagram, o camisa 34 comentou. “Esta é a minha casa, esta é a minha cidade. Sou abençoado por poder fazer parte do Milwaukee Bucks pelos próximos 5 anos. Vamos fazer esses anos valerem a pena. O show continua, vamos ver”. Segundo o especialista Shams Charania, do The Atlantic, Giannis receberá US$ 228,2 milhões (R$ 1 bilhão e 160 mil, na cotação atual), o maior salário da história da NBA.

É de conhecimento público que os atletas da NBA não costumam receber os maiores salários e, até mesmo os grandes astros, faturam menos que os destaques da NFL (liga de futebol americano). O jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN norte-americana, revelou em seu perfil nas redes sociais que o contrato prevê uma opção de rescisão após quatro temporadas. Aos 26 anos, Giannis foi eleito duas vezes o MVP da NBA e é o principal nome da equipe de Milwaukee desde 2013, quando foi contratado. Anteriormente, o ala-pivô defendia o Filathlitikos, da Grécia.