Golfista Rory Mcllroy diz que Tiger Woods está bem e deve receber alta na próxima semana

Internado desde o dia 23 de abril quando capotou a SUV que dirigia, Woods está ‘se mantendo positivo’, segundo o amigo

Reprodução/Instagram/@tigerwoods Tiger Woods sofreu graves lesões nas pernas em acidente de carro



Duas semanas após sofrer um grave acidente de carro na Califórnia, Tiger Woods deve receber alta do hospital. A notícia foi dada pelo golfista Rory Mcllroy, que é um grande amigo de Woods. Em entrevista ao ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ nesta terça-feira, 09, Rory contou que tem conversado diariamente com o astro do golfe desde seu acidente no dia 23 de fevereiro. “Ele está melhor”, disse Rory. “Esperançosamente, se as coisas correrem bem na próxima semana, ele poderá voltar para casa e começar a recuperação em casa”. Rory garantiu que Woods está se mantendo positivo, mesmo tendo passado por alguns procedimentos cirúrgicos na perna direita. “Mesmo da cama do hospital ele ainda está me dando calor”, disse em tom de brincadeira. Tiger Woods se pronunciou pela última vez no dia 28, agradecendo o apoio que recebeu de amigos e fãs. “Só acho que todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação neste momento”, finalizou McIlroy.