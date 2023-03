Com departamento médico lotado, São Paulo tem novo desfalque para a temporada

Igor Vinícius voltou a sentir lesão antiga e precisará de cirurgia; não há previsão de retorno

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Zagueiro Igor Vinícius estava prestes a voltar ao time, mas voltou a sentir dores



A lista de jogadores no Departamento Médico do São Paulo não para de crescer. Com onze jogadores lesionados neste início da temporada, Rogério Ceni tem um novo problema. O zagueiro Igor Vinícius voltou a sentir dores na região do púbis e precisará de cirurgia. Ele já estava afastado da equipe titular e não atuava desde a segunda rodada do Campeonato Paulista, mas tinha chances de retornar ao grupo em breve. A informação foi publicada pela ESPN Brasil. Ainda não há data para cirurgia e nem tempo de recuperação. Na última rodada da fase de grupos, o São Paulo tenta confirmar o primeiro lugar no Grupo B (Tricolor está empatado com o Água Santa), para decidir os mata-matas em casa. Para a partida contra o Botafogo-SP, no domingo, Ceni não poderá contar com os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Diego Costa, o lateral Welinton e os atacantes Calleri, David e Erison. A boa notícia é que Orejuela pode retornar à equipe.