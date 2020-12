Ídolo do Boston Celtics, K.C. Jones morre aos 88 anos

Jones atuou por nove temporadas na equipe de Boston e conquistou oito títulos, o que o tornou o terceiro maior campeão da história da NBA

Reprodução/ Twitter @celtics

A NBA está de luto neste Natal, apesar de ser um dia tradicional de disputa de jogos na liga americana de basquete: morreu aos 88 anos o lendário K.C. Jones, que fez história como jogador e como técnico do Boston Celtics. A informação foi confirmada pelos Celtics, equipe pela qual Jones atuou por nove temporadas e conquistou oito títulos, o que o tornou o terceiro maior campeão em toda a história, atrás apenas de dois companheiros de equipe: Bill Russell, que obteve 11 anéis, e Sam Jones, com dez. O sucesso como jogador o acompanhou na sequência da carreira dentro do basquete, e Jones obteve mais três títulos por Boston, um como auxiliar e dois como treinador da franquia, que se destacou na década de 1980 com nomes como Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish. Antes disso, em 1972, venceu a liga como assistente do Los Angeles Lakers.

Coincidentemente, a morte, cuja causa não foi divulgada, foi confirmada no dia 25, um número especial para ‘C’, como o ex-atleta também ficou conhecido. As conquistas como jogador foram obtidas com a camisa 25 dos Celtics, aposentada pela franquia em 1967 e que depois foi eternizada no teto do TD Garden. Ele também foi bicampeão da NCAA, a liga de basquete universitário dos Estados Unidos, o que levou o San Francisco Dons a aposentar o número 4, e faturou o ouro olímpico em Melbourne 1956. Tudo isso o levou ao Hall da Fama na turma de 2006.

*Com informações da EFE