João Fonseca sobe 5 posições no ranking ATP; Victoria Barros e Naná Silva fazem história no ITF

Pela primeira vez, o Brasil tem duas representantes no top 10 do ranking da International Tennis Federation

MAURO PIMENTEL / AFP O jovem tenista carioca estreia nesta terça-feira (14), no ATP 500 de Munique, na Alemanha



Depois de boa campanha no Masters 1000, em Monte Carlo, quando chegou até a fase de quartas de final e acabou sendo eliminado por Alexander Zverev, João Fonseca teve poucos dias de descanso e terá pela frente uma grande sequência de jogos.

O tenista agora ocupa o posto de 35º no ranking da ATP, subindo cinco posições após o torneio. O jovem tenista carioca estreia nesta terça-feira (14), no ATP 500 de Munique, na Alemanha, e jogará contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo. A partida acontece às 6 horas do horário de Brasília.

Em caso de vitória sobre Tabilo, ele pode enfrentar novamente o francês Arthur Rinderknech, que está em 7º no ranking, e que perdeu para o brasileiro em Monte Carlo.

Nas duas últimas partidas em que se enfrentaram, o adversário chileno levou a melhor, em Buenos Aires, recentemente, vencendo em 3 sets, e em 2024, ainda quando o brasileiro estava iniciando seu crescimento no circuito.

Ainda esse mês, o tenista brasileiro deixa Munique e viaja para a Espanha, onde volta a entrar em ação para disputar o Masters 1000 de Madri.

História entre as jovens

Pela primeira vez na história, o Brasil tem duas representantes no top 10 do ranking da International Tennis Federation (ITF). Victoria Barros e Nauhany Silva, ambas com 16 anos, subiram uma posição cada uma.

Na última semana, a dupla foi decisiva para a classificação do Brasil para a próxima fase da Billie Jean King Cup, que ficou em primeiro lugar do grupo A. O time também conta com Ana Candiotto e Gabriela Cé. Nana saiu invicta desta fase.

Agora, ela ocupa a décima posição do ranking; já Victoria subiu do nono para o oitavo lugar.

*Com informações do Estadão Conteúdo