João Fonseca vence Arthur Rinderknech e avança às quartas em Munique

Brasileiro bate francês por 2 sets a 0 e destaca foco na partida: ‘Joguei bem os pontos decisivos’

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP "Eu comecei muito bem hoje. Estava muito focado para o jogo e sabia que seria difícil. Arthur é um grande jogador. Ele pode jogar um grande tênis, com bons saques, voleios e drop shots. Ele tem muitas armas, devolveu bem e eu precisava estar focado", afirmou João.



A atuação imponente e a vaga nas quartas de final premiaram João Fonseca no confronto realizado na manhã desta quarta-feira (15) nas quadras de Munique. Feliz pela vitória de 2 sets a 0 sobre o francês Arthur Rinderknech, o jovem tenista carioca disse que a concentração foi fundamental para pavimentar o resultado positivo.

“Eu comecei muito bem hoje. Estava muito focado para o jogo e sabia que seria difícil. Arthur é um grande jogador. Ele pode jogar um grande tênis, com bons saques, voleios e drop shots. Ele tem muitas armas, devolveu bem e eu precisava estar focado”, afirmou João.

Embora as parciais indiquem que a vitória tenha sido até certo ponto tranquila, Fonseca fez questão de valorizar a partida ao destacar as qualidades do rival francês. “O placar foi 6/3 e 6/2, mas ele não diz o que foi o jogo. Foi equilibrado e fiquei feliz de jogar bem os pontos decisivos”, acrescentou ele.

Este foi o segundo encontro entre os dois competidores em um espaço de sete dias no circuito profissional. Eles se enfrentaram recentemente em jogo válido pelo Masters 1000 de Monte Carlo e, como em Munique, Fonseca levou a melhor sobre o rival francês.

Pela primeira vez na carreira, ele chega às quartas em semanas consecutivas em torneios da ATP. Com o triunfo desta quarta-feira em Munique, João caminha para melhorar a sua posição no ranking (ele iniciou o torneio no 35º posto). Um título na Alemanha pode deixar o brasileiro até na 25ª colocação