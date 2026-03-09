João Fonseca x Sinner: brasileiro enfrenta nº 2 do mundo nas oitavas de Indian Wells

Carioca avançou de fase após vencer Tommy Paul e terá pela frente o italiano, dono de quatro títulos de Grand Slam

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP João Fonseca durante partida contra o americano Tommy Paul, em Indian Wells



O brasileiro João Fonseca enfrentará o número dois do mundo, Jannik Sinner, nas oitavas de final do Indian Wells. O duelo foi definido após a vitória do carioca sobre Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na madrugada desta segunda-feira (9), na Califórnia.

Sinner garantiu presença na próxima fase ao derrotar o canadense Denis Shapovalov em partida disputada mais cedo no domingo (8). Atual número dois do ranking mundial e dono de quatro títulos de Grand Slam, o italiano ainda busca conquistar pela primeira vez o troféu do torneio em Indian Wells.

Na partida que garantiu a classificação, João Fonseca começou melhor e confirmou o primeiro saque antes de quebrar o serviço de Paul, abrindo 2/0. O brasileiro manteve regularidade nas trocas de bola e ampliou para 3/0. Em seguida, voltou a vencer um game no saque do adversário e chegou a 4/1 no placar.

Paul conseguiu confirmar um game e reduzir a diferença, mas Fonseca manteve o controle do set. Com nova quebra, abriu 5/2 e fechou a parcial em 6/2. Após o término do primeiro set, o brasileiro pediu atendimento médico antes do início da sequência.

Na segunda parcial, Paul começou melhor e venceu o primeiro game no saque de Fonseca, abrindo 2/0. O brasileiro reagiu, conseguiu a quebra e empatou o set em 2/2. A partir daí, passou a confirmar seus games de saque e manteve o equilíbrio da disputa.

Com o placar em 4/3, Fonseca voltou a quebrar o serviço do americano após uma troca longa de bolas e abriu 5/3. Em seguida, fechou o set em 6/3, garantindo a classificação às oitavas de final.

*Com informações do Estadão Conteúdo