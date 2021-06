Jogador do Los Angeles Lakers é preso nos EUA por porte de maconha

Alex Caruso precisou pagar uma fiança de R$ 40 mil e mais R$ 2 mil pelos ‘apetrechos para maconha’ encontrados com ele

Reprodução/ Instagram @acfresh21 Alex Caruso, de 27 anos, é jogador do Los Angeles Lakers



O ala-armador do Los Angeles Lakers, Alex Caruso, foi preso nesta terça-feira, 22, no Texas, nos Estados Unidos, por porte de maconha. A informação foi divulgada pelo jornal ‘The Athletic’ e confirmada pela Comarca de Brazos. Segundo os registros da prisão, o jogador também foi acusado de porte de apetrechos para drogas e foi encontrado em seus pertences, duas trouxinhas de maconha. Uma fiança foi estabelecida em três mil dólares (R$ 40 mil, na cotação atual), além de uma taxa de 552 dólares (R$ 2.737) pelos apetrechos. Todo o valor foi pago. Caruso, de 27 anos, foi campeão com o Lakers na última temporada da NBA e agora é agente livre, ou seja, pode decidir por qual equipe jogar.

Phoenix Suns faz 2 a 0 no LA Clippers e abre 2 a 0 na série

Enquanto Caruso era preso pela polícia, em Phoenix o Suns venceram o Los Angeles Clippers por 104 a 103 no segundo jogo da final da Conferência Oeste. Em uma partida bem equilibrada, Deandre Ayton fez a diferença ao marcar a cesta da vitória. O maior pontuador no lado dos Suns foi Cameron Payne, com 29 pontos, um rebote e nove assistências. Do lado dos Clippers, Paul George deixou 26 pontos, seis assistências e seis rebotes. A série terá o jogo 3 nesta quinta-feira, 24, e ainda não contará com as estrelas Kawhi Leonard (lesionado) e Chris Paul (fora pelo protocolo sanitário).