Justiça nega recurso e Piquet terá que pagar multa de R$ 5 milhões por falas preconceituosas contra Hamilton 

Quantia será destinada a entidades de luta pela igualdade racial e contra o preconceito da comunidade LGBTQIA+

ANDREJ ISAKOVIC/AFP Nelson Piquet (direita) ao lado de Valtteri Bottas, piloto da Mercedes (esquerda)



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) negou o recurso apresentado por Nelson Piquet no caso envolvendo Lewis Hamilton. Condenado a pagar R$ 5 milhões por emitir declarações discriminatórias contra o heptacampeão mundial de Fórmula 1, o brasileiro tentou reverter a situação, mas perdeu e terá que desembolsar a quantia. A decisão do juiz substituto Pedro Matos de Arruda é de 26 de maio, mas foi publicada somente na última quinta-feira, 1º. O montante será destinado a entidades de luta pela igualdade racial e contra o preconceito da comunidade LGBTQIA+. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com o ex-piloto tricampeão do mundo, mas ainda não obteve resposta. Caso se manifeste, a matéria será atualizada.

Piquet foi condenado em março deste ano por chamar Lewis Hamilton de “neguinho”, expressão racista, em duas oportunidades – ambas ocorreram durante uma entrevista, concedida em 2021, para um canal do YouTube. Após a repercussão negativa, o ex-piloto negou qualquer conotação racial, afirmou que a expressão fazia parte do vocabulário brasileiro e que foi traduzida erroneamente. A fala foi usada quando Piquet relembrou da batida entre o piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, e Hamilton, durante o GP da Inglaterra em 2021. O tricampeão também fez comentários homofóbicos contra os ex-pilotos de F1, Kiko e Nico Rosberg.