Cerimônia de abertura da Tóquio-2020 tem ‘duelo’ de besuntados de Tonga e Vanuatu

As comparações não demoraram para aparecer nas redes sociais, que se encheram de fotos e memes de ambos os atletas; confira

EFE/EPA/JOE GIDDENS Porta-bandeira de Tonga voltou a aparecer com o corpo besuntado em uma abertura de Jogos Olímpicos



A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizada na manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira, 23, reservou um “duelo” inesperado. O porta-bandeira de Tonga, Pita Taufatofua, voltou a desfilar com o corpo besuntado de óleo, repetindo o ato da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro – desta vez, devido à pandemia do coronavírus, ele esteve de máscara. Taufatofua, porém, ganhou um concorrente. Rillio Rio Rii, de Vanuatu, também sem camisa, desfilou com o tronco besuntado e uma saia colorida. As comparações não demoraram para aparecer nas redes sociais, que se encheram de fotos e memes de ambos os atletas. Taufatofua compete na categoria acima de 80kg do taekwondo, enquanto Rio é atleta do remo.

Vanuatu ficou com inveja do besuntado de Tonga e besuntou o porta bandeira. Nasce uma rivalidade! pic.twitter.com/dmO3n9cVfR — Tocha Olímpica (@f_utility) July 23, 2021