Renato Augusto faz primeiro treino em retorno ao Corinthians; assista

Através das redes sociais, o Alvinegro paulista exibiu momentos do trabalho do jogador de 33 anos, que não entra em campo desde o final do ano passado

@Rodrigococafoto / Ag. Corinthians Renato Augusto retornou ao Corinthians após cinco anos na China



Renato Augusto fez nesta sexta-feira, 23, o primeiro treino em seu retorno ao Corinthians. Anunciado ontem como segundo reforço da temporada, o meio-campista fez atividades físicas nas instalações do clube, sendo acompanhando por um preparador. Através das redes sociais, o Alvinegro paulista exibiu momentos do trabalho do jogador de 33 anos, que não entra em campo desde o final do ano passado. Como rescindiu contrato com o Beijing Guoan, o atleta é considerado uma contratação do exterior e, assim, só poderá ser inscrito no Campeonato Brasileiro a partir de 1º de agosto. A ideia, portanto, é deixá-lo apto para a partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena, válido pela 14ª rodada.