Lewis Hamilton grava vídeo tocando guitarra que ganhou de David Bowie; assista

Lewis Hamilton parece não ser bom somente nas pistas da Fórmula 1, mas manda bem também na música. No último domingo, 25, o piloto da Mercedes postou um vídeo em suas redes sociais tocando uma guitarra que ganhou de presente do cantor e compositor David Bowie, falecido em 2016 vítima de um câncer no fígado. Hamilton se ‘desculpou’ com os fãs por não ser bom o bastante. “Desculpem todos os erros, estou longe de ser bom. Mas esta é a primeira vez que estou tocando uma guitarra que David Bowie me mandou alguns anos atrás. Eu amo essa guitarra e vou apreciá-la para sempre. Eu nunca pude dizer obrigado a ele ou sua família, então se eles virem isso, muito obrigado por isso”, escreveu.

Ao contrário do que pensa Hamilton, ele mandou tão bem que recebeu elogios do filho de Bowie. Nos comentários, alguns fãs marcaram o filho do cantor, o cineasta Duncan Jones, que respondeu dizendo que achou o vídeo “amável” e desejou boa sorte à Hamilton “não que ele precise”, enfatizou. O piloto também compartilhou sua sessão de música no Instagram e recebeu comentários de artistas como Will.i.am, Kevin Garrett e do DJ Steve Aoki, que o convidou para gravar em estúdio.

Excuse all the mistakes, I’m far from good. But this is first take playing this guitar that David Bowie sent to me some years ago. I love this guitar and will cherish it forever. I never got to say thank you him or his family so if they see this, thank you so much for this. 💜 pic.twitter.com/y1KtoH6kgr

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 25, 2021