Lewis Hamilton vence o GP da Espanha pela quinta vez consecutiva e abre vantagem no Mundial

Piloto da Mercedes aproveita estratégia equivocada da Red Bull e aumenta para 14 pontos a diferença para Max Verstappen

Emilio Morenatti/EFE Líder do Mundial de F-1, o inglês Lewis Hamilton comemora a vitória no GP da Espanha



Mais um recorde foi alcançado pelo piloto inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1. Neste domingo, 9, em Barcelona, o heptacampeão mundial venceu o GP da Espanha pela quinta vez seguida e se igualou a Ayrton Senna, que conseguiu esse feito em Mônaco, entre 1989 e 1993. Foi a 98ª vitória da carreira do britânico da Mercedes, que ampliou de 8 para 14 pontos a vantagem sobre o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Hamilton tem 94, contra 80 do adversário, que foi o segundo colocado no circuito catalão. O finlandês Valtteri Bottas, companheiro do líder na Mercedes, completou o pódio.

A Red Bull pagou pela estratégia equivocada de manter seu principal piloto na pista com apenas uma parada nos boxes. Verstappen, que tomou a primeira posição logo na largada, fazia uma boa corrida, mas seus pneus se deterioraram e ele não conseguiu sustentar a liderança. Acabou ultrapassado pelo inglês a seis voltas do fim. “Não havia muito o que pudéssemos fazer. Eu era um alvo fácil. Tentei tudo que pude. Não estamos onde queríamos estar, mas, em comparação com o ano passado, é um grande salto”, lamentou o holandês. Já Hamilton era só sorrisos com a decisão da Mercedes de parar duas vezes: “Notei os fãs que estão aqui. Sinto-me ótimo. Foi uma estratégia incrível da equipe”.

