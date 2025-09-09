Luiza Fullana cai em estreia na quadra central do SP Open, mas mostra otimismo com a competição

A tenista de 24 anos acredita que o evento é muito importante pro desenvolvimento do esporte no país

Fernando Keller / Jovem Pan A tenista de 24 anos foi escolhida para participar do evento comemorativo da patrocinadora na Bolsa de Valores em São Paulo, nesta segunda-feira (8)



A brasileira Luiza Fullana fez sua estreia em jogos de WTA nesta terça-feira (9). O resultado no SP Open não foi o que ela esperava, perdendo para Renata Zarazua, por 2 sets a 0. Apesar do revés, ela contou como foi a experiência de jogar no Brasil. “Foi uma experiência incrível, né? Poder jogar com uma menina que tá 80 do mundo, não é todo dia que eu posso fazer isso, mas muito feliz de ver tanta gente vindo.”

A tenista de 24 anos foi escolhida para participar do evento comemorativo da patrocinadora na Bolsa de Valores em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (8). Falando sobre como é estar no país e o contato com a torcida brasileira. “Eu sou uma pessoa que, particularmente, adoro jogar com torcida, adoro jogar com gente me apoiando. Inclusive, eu chamei um monte de amigos meus para virem me assistir hoje”, brincou.

Ao ser perguntada sobre a sensação de jogar em casa, Luiza comentou a importância desse momento não só para ela, mas para o esporte como um todo no Brasil.

“Eu acho que é de extrema importância, um torneio como esse no Brasil, né, internacional e tudo mais. E está sendo muito bonito de ver, muitas pessoas que nem conheciam o tênis aparecendo e vindo apoiar, e querendo cada vez mais conhecer”, concluiu.