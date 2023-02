Mac McClung é campeão de enterradas do All-Star Game 2023 da NBA

Atleta do Philadelphia 76ers venceu torneio contra Trey Murphy, jogador do New Orleans Pelicans; lance decisivo contou com uma ‘cravada’ em um giro de 540°

Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Jogador do Philadelphia 76ers enterra a bola durante o AT&T Slam Dunk Contest, como parte do 2023 NBA All Star Weekend



Mac McClung, do Philadelphia 76ers, foi o grande campeão do torneio de enterradas do All-Star Game de 2023 da NBA. Premiado com notas máximas em três das quatro enterradas, o “pequeno” atleta de 1,88m dos Sixers venceu com tranquilidade o embate contra Trey Murphy, do New Orleans Pelicans. Em algumas de suas cravadas, McClung pulou participantes e enterrou com um giro de 540 graus. Mac explorou altura e potência em sua exibição, já que na primeira tentativa o atleta pulou duas pessoas e finalizou sua participação com uma enterrada giratória. Jericho Sims, do New York Knicks; e Kaynon Martin Jr., do Houston Rockets, participaram mas não obtiveram notas altas o suficientes para avançar à fase final. Além do torneio plástico de cravadas, também foram disputados os desafios de habilidades e o de cestas de três pontos, que teve a principal estrela do Portland Trail-Blazers, Damien Lillard, como o campeão.