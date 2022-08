Maior parque temático da NBA será aberto em Gramado, no Rio Grande do Sul

O NBA Park será inaugurado em novembro e contará com 15 espaços diferentes para o fã de basquete

Divulgação NBA Park terá mais de 4 mil m² e três andares, no cento de Gramado



Nesta segunda-feira, 15, os fãs da NBA tiveram uma grande novidade. A NBA Brasil anunciou a abertura do ‘NBA Park‘, um espaço de experiências interativas do mundo do basquete na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O local será inaugurado em novembro e tem mais de 4 mil² e três andares. Lá o fã do basquete encontrará quadras de basquete, áreas interativas, ambientes “instagramáveis”, restaurantes, espaço kids, exposição de memorabília, uma loja oficial da liga, entre outras coisas. Shows, réplicas de vestiários e eventos exclusivos também estão na agenda do NBA Park. Ao todo serão 15 espaços. O Brasil é o terceiro maior mercado da NBA no mundo, atrás de Estados Unidos e China e vem ganhando ativações interessantes da liga. Em 2021, a NBA abriu sua maior loja na América Latina em São Paulo e, nas finais, realizou a NBA House onde recebeu milhares de torcedores para as finais da liga.