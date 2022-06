Marcus D’Almeida faz história e conquista medalha de ouro inédita no Mundial de Tiro com Arco

O carioca de 24 anos garante, desta forma, sua participação na etapa final da Copa do Mundo, que acontece entre 15 e 16 de outubro, no México

Reprodução/Twitter/@worldarchery Marcus D'Almeida foi campeão da Copa do Mundo de tiro com arco



Marcus D’Almeida brilhou na manhã deste domingo, 26, ao derrotar o sul-coreano Kim Je Deok e ficar com a medalha de ouro na etapa de Paris da Copa do Mundo de Tiro com Arco, feito inédito para um brasileiro. Na final, Marquinhos acabou saindo atrás do asiático, mas não permitiu que o rival se distanciasse. Após empate na terceira rodada, o carioca de 24 anos acertou na parte vermelha do alvo e Kim abriu 5 a 3, placar que foi igualado por Marquinhos novamente na rodada seguinte. A virada veio na disputa do desempate. O atleta sul-coreano começou com um tiro de 9 pontos, e o brasileiro carimbou o centro do alvo para confirmar seu primeiro ouro no Mundial.

Marcus garante, desta forma, sua participação na etapa final do Mundial no México, que acontece entre 15 e 16 de outubro. O brasileiro venceu seus sete combates nesta etapa para confirmar a vitória, inclusive passando pelo campeão olímpico Mete Gazoz nas quartas de final e por dois atletas sul-coreanos, principal força da modalidade, neste domingo. “Eu estou me sentindo ótimo. Na Coreia foi por uma flecha, para cá a gente trabalhou muito este tempo que ficamos no Brasil. Esta flecha que me tirou do jogo, nós trabalhamos para não acontecer aqui em Paris e agora estamos garantidos na final no México”, disse Marquinhos. “Eu entrei com uma cabeça no mundial, e aqui eu entrei com outra, estava focado no ouro. Ganhei de dois campeões olímpicos. Esta é minha vez, com licença”, completou o jovem, que já havia sido prata nos Jogos Olímpicos da Juventude e em duas etapas do Mundial. Na Tóquio-2020, o brasileiro acabou sendo eliminado nas oitavas de final.

A vitória espetacular (de virada!) de Marcus D’Almeida em Paris 🇫🇷 🏹🥇🇧🇷 🎥 @worldarchery pic.twitter.com/d3EOy9xHwl — Time Brasil (@timebrasil) June 26, 2022

