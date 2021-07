Tiro com arco: Marcus D’Almeida é eliminado nas oitavas de final

Brasileiro fez a melhor campanha da modalidade na história do país

Jonne Roriz/COB Marcus D'Almeida é eliminado do tiro com arco



O brasileiro Marcus D’Almeida participou das oitavas de final do tiro com arco nesta sexta-feira, 30, contra o italiano Mauro Nespoli e perdeu de 6 a 0. Depois de fazer ótimas apresentações nas etapas anteriores, Marcus teve mais dificuldades nesse confronto e perdeu a mão no terceiro set depois de já estar perdendo por 4 a 0. Apesar da eliminação, o resultado de Marcus é o melhor da modalidade para o país, que pode melhorar suas condições e fazer bons resultados em Paris 2024. Ane Marcelle, brasileira que participou da categoria feminina, também não conseguiu avançar.