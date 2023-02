Marcus D’Almeida faz história e vira número 1 do mundo no tiro com arco 

Feito acontece depois do arqueiro conquistar, no último fim de semana, o The Vegas Shoot, principal torneio indoor

Jonne Roriz/COB Marcus D'Almeida é o primeiro brasileiro a assumir a liderança no ranking mundial de tiro com arco



Marcus D’Almeida fez história nesta segunda-feira, 6, ao se tornar o primeiro brasileiro número 1 do mundo no tiro com arco. Na atualização da World Archery, o carioca de 25 anos saltou quatro posições e assumiu o topo do ranking pela primeira vez. O feito acontece depois do arqueiro conquistar, no último fim de semana, o The Vegas Shoot, principal torneio indoor em Las Vegas, nos Estados Unidos. “Mais um sonho realizado em ser número 1 do mundo, obrigado Deus por me permitir chegar nesse nível e todas as pessoas que me motivam a buscar o meu melhor, só tenho gratidão por todo que está acontecendo na minha vida”, comemorou o atual vice-campeão mundial, nas redes sociais. Na Tóquio-2020, Marcus D’Almeida já havia obtido o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas, sendo eliminado nas oitavas de final. A expectativa, agora, é que o atleta chegue como favorito a ganhar uma medalha na Paris-2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus D’Almeida (@disparadalmeida)