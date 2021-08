Mauricio Souza, da seleção de vôlei, visita Jair Bolsonaro e comemora: ‘Dia sensacional’

Conhecido por ser apoiador do presidente da República, o atleta também deu uma camisa da seleção para o deputado federal Eduardo Bolsonaro

Reprodução/Instagram/@mauriciosouza17 Mauricio Souza, da seleção de vôlei, visitou Jair Bolsonaro



Mauricio Souza, quarto colocado nas Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira de vôlei, visitou nesta terça-feira, 24, Jair Bolsonaro (sem partido) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em Brasília. Conhecido por ser apoiador do presidente da República, o atleta utilizou sua conta no Instagram para registrar o momento. Na rede social, o central também ironizou o MBL e exibiu o momento em que deu uma camisa do Brasil ao deputado. Na legenda da foto, o filho do chefe do Executivo ainda brincou, dizendo que a camisa de número 13, do central, “não é monopólio do PT”. O encontro, que aconteceu no Palácio do Planalto, não teve o uso de máscara contra a Covid-19 e também não constava na agenda do chefe do Executivo.

“Eu visitei o presidente, o Eduardo. Foi um dia sensacional, histórico para a minha vida. Com certeza foi um divisor de águas, minha cabeça está totalmente diferente. Eles só reforçaram o que eu achava deles. São pessoas como a gente. É impressionante a humildade, o carinho com os funcionários e com todos. Estou muito feliz”, disse Mauricio Souza que, embora tenha feito parte da campanha da seleção na Tóquio-2020, não foi convocado pelo técnico Renan Dal Zotto para o Sul-Americano masculino, que começa no dia 1º de setembro e tem o Brasil como um dos favoritos.