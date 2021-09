Max Verstappen vence em casa, leva torcida holandesa à loucura e assume a liderança

Holanda recebeu uma corrida após 36 anos e viu sua estrela receber a bandeira quadriculada; diferença para Lewis Hamilton é de três pontos

Vincent Jannik/EFE/EPA Torcida holandesa faz festa na arquibancada lotada, com direito a fumaça laranja, enquanto Max Verstappen corre na pista com sua Red Bull



Uma corrida fantástica levou o holandês Max Verstappen à vitória de ponta a ponta no GP da Holanda na primeira corrida no país após 36 anos. O triunfo do piloto principal da Red Bull deixou a torcida da casa em êxtase. Verstappen se contagiou com a festa e comemorou com os fãs, estendendo a bandeira de sua terra natal. “As expectativas aqui eram tão altas e isso nem sempre é fácil. Mas é uma sensação incrível e a multidão aqui foi incrível”, disse o rei de Park Zandvoort. De quebra, Max assumiu a liderança do Mundial, com três pontos a mais do que Lewis Hamilton, o segundo colocado. “Max fez um trabalho incrível, parabéns a ele. Tentamos acompanhar a Red Bull, aceleramos, mas eles realmente fizeram um grande trabalho”, disse atual campeão. Valteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, completou o pódio.

Confira a classificação final do GP da Holanda: