Ricardo Mendonça é bronze nos 200m rasos masculino, classe T37

Brasileiro fez o tempo de 22s62, ficando atrás do norte-americano Nick Mayhugh (ouro) e do russo Andrei Vdovin (prata)

REUTERS/Marko Djurica Ricardo comemora o terceiro lugar



No penúltimo dia de competições do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Ricardo Gomes de Mendonça conseguiu sua medalha de bronze nos 200 metros rasos masculino, classe T37, para atletas com paralisia cerebral. Ele fez o tempo de 22s62 e terminou em terceiro, atrás do norte-americano Nick Mayhugh, que fez 21s91, e do atleta do Comitê Paralímpico Russo, Andrei Vdovin, que ficou com a prata. A medalha de Ricardo deixa o Brasil na sétima colocação com 20 ouros, 15 pratas e 27 bronzes, totalizando 62 medalhas. O país tinha até horas atrás 21 medalhas de ouro, mas por recurso chinês o atleta do arremesso de peso, Thiago Paulino perdeu o lugar mais alto do pódio.