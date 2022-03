Mundial Indoor de Atletismo: Thiago Braz é prata no salto com vara masculino com recorde sul-americano

Campeão olímpico em 2016, Thiago fez a marca de 5,95 metros

Thiago Braz ficou em segundo no Mundial Indoor



Depois da medalha de ouro de Darlan Romani no arremesso de peso, o brasileiro Thiago Braz competiu neste domingo, 20, no Mundial Indoor de Atletismo e levou a prata no salto com vara masculino, com direito a recorde sul-americano. Sua melhor marca na prova foi 5,95 metros sendo a segunda melhor marca da sua vida, atrás apenas dos 6,03 metros que conquistou nas Olimpíadas do Rio 2016 em que ficou com o ouro histórico (out-door). Foram dez saltos. Thiago avançou direto nos 5,60m e 5,75m, mas precisou de duas tentativas para passar no 5,85m. Na marca final, em 5,95 metros ele acertou na última tentativa e errou as três que tentou nos 6,05 metros. Thiago é um dos maiores nomes da modalidade, atrás do norte-americano Armand Duplantis, que é recordista mundial.