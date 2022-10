NBA: Astro dos Warriors, Draymond Green acerta soco em colega de time; assista 

O ala-pivô acertou um golpe brutal em Jordan Poole durante um treino do time

Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jordan Poole (direita) e Draymond Green (esquerda) se cumprimentam durante a partida contra os Warriors



Campeão da última edição da NBA, o Golden State Warriors estampou as manchetes da imprensa estadunidense nas últimas horas por causa de uma polêmica. Durante o treino da última quarta-feira, 5, o ala-pivô Draymond Green, um dos astros do time, se desentendeu com Jordan Poole e acertou um soco brutal no colega. Inicialmente, a mídia norte-americana afirmou que os atletas chegaram às vias de fato. Nesta sexta-feira, porém, um vídeo da “TMZ” mostra Green derrubando o companheiro com um forte golpe. Assista ao vídeo abaixo. Até o momento, os Warriors ainda não se manifestaram, mas devem aplicar uma multa ao craque. A estreia na temporada regular acontece no dia 18, contra o Los Angeles Lakers, no Chase Center, em San Francisco.