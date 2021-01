NBA: James Harden deixa o Rockets e é anunciado no Brooklyn Nets

O ‘Barba’ jogará ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving na franquia de Nova York

James Harden durante vitória dos Rockets



A novela James Harden chegou ao fim. Depois de tentar (e muito) sair do Houston Rockets nessa temporada, o ala-armador foi trocado com a equipe do Brooklyn Nets e fará companhia a Kevin Durant e Kyrie Irving. A notícia tinha sido vinculada ontem pelo portal ‘The Athletic’ e foi confirmada hoje a tarde pelo Nets com a apresentação de Harden em suas redes sociais. “O Barba é do Brooklyn”, escreveu a franquia em seu Twitter. A saída do astro do Rockets rendeu um pacotão de jogadores à franquia. De acordo com o portal, seis jogadores foram envolvidos na troca. Victor Oladipo, Dante Exum e Rodions Kurucs foram para o Houston. Caris LeVert migrou para o Indiana Pacers, enquanto Jarrett Allen e Taurean Prince se mudaram para o Cleveland Cavaliers, no entanto, somente a troca de Harden foi confirmada até o momento.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET. WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

A mudança pode ser muito boa para o Nets. A franquia está em 6º lugar na Conferência Leste com sete vitórias e seis derrotas, mas vem sofrendo com a ausência de Irving nas últimas rodadas. Desde o início da temporada, o armador têm criado tumulto na equipe por não participar das entrevistas obrigatórias e recentemente se afastou do time por ‘problemas pessoais’, mas foi flagrado por imagens de vídeo comemorando o aniversário da irmã em uma boate, sem o uso de máscaras contra a Covid-19. Apesar de um bom reforço, Harden precisa retomar sua forma física, que chamou atenção dos fãs nas últimas aparições no Rockets.