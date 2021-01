Piloto da Ferrari, Charles Leclerc testa positivo para a Covid-19

Leclerc está em isolamento em sua casa, em Mônaco, e apresentou sintomas leves da doença

Will Oliver/EFE Charles Leclerc testou positivo para o coronavírus



O piloto da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc, testou positivo para a Covid-19. A notícia foi dada pelo próprio piloto em suas redes sociais. Segundo o monegasco, ele teve contato com uma pessoa infectada e automaticamente se isolou. O piloto está em quarentena em sua casa, em Mônaco, apresentou sintomas leves da doença, mas passa bem. “Seguirei todo o protocolo de segurança feito pelas autoridades de saúde local. Fiquem bem e se cuidem”, publicou em seu Twitter. Recentemente a F1 publicou o calendário de 2021 da modalidade incluindo algumas mudanças. A abertura da temporada acontecerá em março, no Bahrein, depois que o governo da Austrália pediu adiamento da prova por causa da pandemia. O GP do Brasil será no dia 07 de novembro e o encerramento da temporada acontece em dezembro de 2021 em Abu Dhabi.

Além de ser diagnosticado com o coronavírus, a semana não está sendo fácil para Leclerc. No último sábado, ele apareceu em alguns vídeos postados no TikTok “brincando” de cabo de guerra com um leão. Nas imagens parece que o animal está preso em um ambiente similar a um zoológico. Leclerc não estava usando máscaras e interagiu com outras pessoas. A brincadeira não foi bem recebida por fãs do piloto e demais seguidores na internet que o criticaram tanto pela falta de proteção contra a doença, quanto por maus tratos aos animais.