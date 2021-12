NBA: Memphis Grizzlies vence OKC por 152 a 79 e faz história

Jackson Jr. foi o maior melhor jogador da franquia de Memphis com 27 pontos, três rebotes e uma assistência

Reprodução/ Twitter @memgrizz Jackson Jr. foi o maior pontuador do jogo



O Memphis Grizzlies entrou para a história da NBA na noite desta quinta-feira, 2. A equipe de Ja Morant venceu o Oklahoma City Thunder pelo placar de 152 a 79, uma diferença de 73 pontos que se tornou a maior de todos os tempos da competição nacional de basquete. O resultado coloca o Grizzlies em quinto na Conferência Oeste, enquanto o OKC é o 13º, fora da zona de classificação para os playoffs. O maior pontuador da partida foi Jaren Jackson Jr. com 27 pontos, três rebotes e uma assistência. Do outro lado, Dort foi quem mais pontuou com 15 pontos. Neste sábado, o Grizzlies joga contra o Mavericks e o Thunder só volta para quadra na segunda-feira, dia 6, contra o Pistons.