NFL entra em alerta após detectar 37 casos de Covid, recorde diário em 2021

Número de infectados ainda pode crescer no decorrer da semana com novos testes; nenhum caso da variante Ômicron foi detectado

Reprodução/ Twitter @RamsNFL Rams é um dos times mais afetados pelas contaminações



A detecção de mais de 37 casos de Covid-19, o maior número diário neste ano na NFL, fez soar alarmes antes da 15ª semana da liga de futebol americano. Os contágios foram relatados na última segunda-feira e é esperado mais um grupo de infectados até o final desta quarta-feira, 15. Isso porque os jogadores vacinados passam por testes às segundas-feiras, enquanto os não imunizados são submetidos todos os dias. Em nenhum dos casos, foi notificada a presença da variante ômicron. Enquanto a liga está resistindo aos testes diários de todos os jogadores, a Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) está pressionando por essa medida, independentemente da vacinação. Os contágios estão concentrados nas franquias Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, Atlanta Falcons, Detroit Lions, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, New York Giants e Washington Football Team. Essas equipes já estão planejando melhorias nos protocolos estabelecidos, mas não as especificaram.

Os Rams, um dos mais atingidos, acrescentou o linebacker Justin Hollins e os tight ends Johnny Mundt e Jared Pinkney às suas perdas desta quarta. Antes, já não podiam contar com outros 11 jogadores, incluindo o cornerback Jalen Ramsey e o wide receiver Odell Beckham Jr. Os Browns relataram o cornerback Troy Hill, o safety John Johnson III, o defensive tackle Malik McDowell e o defensive end Ifeadi Odenigbo, assim como o quarterback Baker Mayfield e o treinador Kevin Stefanski. O Cleveland tem 18 jogadores na lista de infectados até agora, incluindo elementos de seu plantel de treino. Já o Washington Football Team, que jogará contra o Philadelphia no próximo domingo, 19, adicionou oito jogadores nesta quarta-feira, o que elevou o total também a 18 atletas com o vírus.

Entre as perdas do time de Washington estão Kyle Allen, Milo Eifler, Darrick Forrest, Matt Ioannidis e Cornelius Lucas, Sammis Reyes, Cam Sims e Troy Aall. No New York Giants, as ausências são dos wide receivers Kadarius Toney e John Ross, do cornerback Aaron Robinson, do offensive guard Wes Martin e dos linebackers Oshane Ximines e Cam Brown. Os Chiefs, por sua vez, estarão sem o linebacker Willie Gayfuera e o defensive tackle Chris Jones para o jogo do título do AFC Oeste contra os Chargers nesta quinta-feira.

*Com informações da EFE