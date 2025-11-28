Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > O que Lando Norris precisa fazer para ser campeão da F1?

O que Lando Norris precisa fazer para ser campeão da F1?

Piloto da McLaren pode levar o caneco neste fim de semana, no GP do Catar, de maneira antecipada

  • Por Fernando Keller
  • 28/11/2025 17h04 - Atualizado em 28/11/2025 17h08
Vale lembrar que a McLaren já é campeã do Campeonato de Construtores, com Red Bull, Mercedes e Ferrari disputando o segundo lugar.

O inglês Lando Norris está com o título Mundial de Pilotos da Fórmula 1 encaminhado. O piloto da McLaren pode levar o caneco neste fim de semana, no GP do Catar, de maneira antecipada. Liderando o campeonato com 390 pontos, ele é seguido de perto por Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, e Max Verstappen, da Red Bull. Ambos estão empatados com 366 pontos, com Piastri em segundo e Verstappen em terceiro. Se Norris conquistar a corrida principal, ele automaticamente será campeão, marcando 25 pontos e ficando com o maior número de vitórias em critérios de desempate. No Catar são 33 pontos em disputa e 25 na próxima, em Abu Dhabi.

Caso não ganhe, o inglês precisa sair com 26 pontos de vantagem do Catar para ser campeão, marcando pelo menos dois pontos a mais que seus rivais. Como este fim de semana conta com corrida Sprint, ele pode somar esse número de pontos utilizando da corrida de sábado. Lando sai da terceira colocação na Sprint e Piastri larga na pole.

Para levar a taça sem precisar vencer a corrida principal, precisaria vencer a Sprint e chegar na segunda colocação na corrida principal, desde que seus rivais não vençam a corrida no domingo. Se quiserem continuar na disputa, Verstappen e Piastri precisam que Norris não vença a corrida principal ou não saia com mais de 25 pontos de vantagem do Catar. Vale lembrar que a McLaren já é campeã do Campeonato de Construtores, com Red Bull, Mercedes e Ferrari disputando o segundo lugar.

