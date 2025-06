Oklahoma City Thunder vence o Indiana Pacers no jogo 7 e conquista o título da NBA

Título coroou a melhor campanha do time ao longo do campeonato e consolidou Shai Gilgeous-Alexander como o grande destaque da temporada

O Oklahoma City Thunder é o novo campeão da NBA. A equipe venceu o Indiana Pacers por 103 a 91 neste domingo (22), fechando a série final da temporada 2024/2025 em 4 a 3. O título coroou a melhor campanha do time ao longo do campeonato e consolidou Shai Gilgeous-Alexander como o grande destaque da temporada. O armador foi novamente o cestinha da partida, com 29 pontos. Jaylen Williams contribuiu com 20. Pelo lado dos Pacers, Mathurin marcou 24, enquanto McConnell e Siakam fizeram 16 pontos cada.

O jogo começou tenso e com poucos contra-ataques. Haliburton, que havia se recuperado de lesão na panturrilha, começou bem e anotou três bolas de três. Mas, com quatro minutos e 55 segundos para o fim do primeiro quarto, sentiu o tendão de Aquiles e deixou a quadra com o placar em 18 a 16 para o Thunder. TJ McConnell entrou em seu lugar.

A primeira parcial terminou 25 a 22 para o Thunder. No segundo quarto, o jogo seguiu equilibrado e de baixo aproveitamento ofensivo. Indiana teve bom desempenho nos arremessos de três e virou o jogo: 48 a 47 no intervalo. Nenhum ponto dos visitantes foi feito em contra-ataques.

No terceiro quarto, o Thunder voltou mais organizado. Shai e Jaylen Williams lideraram a equipe, que abriu nove pontos de vantagem: 65 a 56. Indiana tentou reagir com McConnell, mas Oklahoma manteve o domínio e terminou o quarto vencendo por 81 a 68.

No último período, o Thunder chegou a abrir 21 pontos de vantagem (89 a 68). Os Pacers reagiram com Mathurin e reduziram a diferença para 12 pontos (91 a 79), reacendendo a tensão na torcida. No entanto, a defesa de Dort foi decisiva nos minutos finais para conter a reação. Com isso, o Thunder confirmou a vitória por 103 a 91 e levantou o troféu da NBA.

