Oscar Schmidt lutou contra câncer no cérebro por 11 anos

O ex-jogador descobriu o primeiro tumor em 2011 e anunciou que estava curado em 2022

Reprodução/YouTube Jovem Pan News Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos



O ex-jogador Oscar Schmidt tratou câncer no cérebro por 11 anos. Durante entrevista ao programa Talk Show JP, da Jovem Pan, em setembro de 2022, a lenda do basquete contou sobre a batalha contra a doença e anunciou que estava curado.

Oscar Schmidt relatou que descobriu um tumor no cérebro de oito centímetros quando viajava aos Estados Unidos, em 2011. O jogador disse que estava em um SPA e desmaiou. No hospital, após fazer tomografia, o médico deu o diagnóstico.

Perguntado se não havia apresentado sintomas, o ex-jogador respondeu que só sentia dores de cabeça.

A lenda do basquete afirmou que retornou ao Brasil para fazer a cirurgia. Na operação, segundo Oscar Schmidt, todo o tumor foi retirado.

Um segundo tumor foi descoberto anos depois. O ex-atleta fez a segunda cirurgia, um mês de radioterapia e quimioterapia por sete anos.

Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele passou recentemente por uma cirurgia.

Assista ao relato de Oscar Schmidt