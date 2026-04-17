Oscar Schmidt recusou convite para jogar na NBA para defender o Brasil

Em entrevista ao programa Pânico, o ex-jogador de basquete ainda afirmou que o ‘Dream Team’ só aconteceu graças ao ouro do Brasil no Pan-Americano de 1987

Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos



O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt recusou convite para jogar na NBA, principal liga de basquete do mundo. Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, em maio de 2015, o “Mão Santa” explicou que a franquia impedia os seus atletas de atuarem na seleção de seus países.

Perguntado se teria ideia de como seria sua carreira caso tivesse ido para a NBA, Oscar Schmidt disse que “teria sido o melhor jogador do planeta”. “Ninguém treina o que treinei, impossível treinar o que treinei”, declarou.

O ex-atleta quase jogou pelo Brooklyn Nets. Ele foi selecionado pelo então New Jersey Nets, no Draft de 1984. Em 2013, Oscar Schmidt passou a integrar o Hall of Fame do basquete, foi um dos poucos a receber a honraria sem ter jogado na NBA.

Sobre os Jogos Pan-Americanos de 1987, quando o Brasil conquistou ouro no basquete, Oscar Schmidt afirmou que foi graças ao título brasileiro que o Dream Team surgiu em 1992. “Depois daquele Pan, os Estados Unidos não venceram mais (…) Eles foram para as Olimpíadas (de 1988) e fizeram um time para jogar contra o Brasil, mas esqueceram que tinha União Soviética e Iugoslávia”, contou.

Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele passou recentemente por uma cirurgia.

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