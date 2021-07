Phoenix Suns vence o LA Clippers por 4 a 2 e volta a decidir título da NBA após 28 anos

Chris Paul foi o destaque do Jogo 6 com 41 pontos, quatro rebotes e oito assistências

Reprodução/ Twitter @NBA Devin Booker foi muito importante para a equipe na série



O Phoenix Suns está de volta à final da NBA. A equipe de Chris Paul e Devin Booker fechou a série contra o Los Angeles Clippers na madrugada desta quinta-feira, 1º, com a vitória por 130 a 103, tendo vencido no acumulado por 4 a 2, e levantou o título da Conferência Oeste. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2007. Neste jogo 6, o destaque ficou para Chris Paul que anotou 41 pontos, pegou quatro rebotes e deu oito assistências, dois jogos após voltar do protocolo da Covid-19. Agora a equipe tentará o seu terceiro título da liga de basquete norte-americano, após 28 anos. Os outros dois anéis foram conquistados em 1976 e 1993. O Suns espera o adversário do duelo entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks que está empatado em 2 a 2. As finais da NBA começam no dia 8 de julho.