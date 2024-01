Pilotos brasileiros iniciam 10ª temporada da Fórmula E com desafio

Torneio começa neste final de semana na Cidade do México, e tem Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara representando o Brasil; uma das novidades deste ano a é a introdução de pit stops para recarregar as baterias

Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Neste folheto fornecido pela Jaguar Racing, Sam Bird, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, lidera Edoardo Mortara, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, e Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 durante a ABB FIA Campeonato de Fórmula E - E-Prix Southwire Portland de 2023



A Cidade do México será palco da 10ª temporada da Fórmula E, que terá início neste fim de semana. Os pilotos brasileiros Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara estarão no grid, representando o país. No entanto, as expectativas não são altas para a conquista de títulos e vitórias por parte dos competidores brasileiros em 2024. Di Grassi retornou à equipe ABT, enquanto Sette Câmara permanece na equipe ERT. Ambos enfrentarão desafios ao longo da temporada. Nesta edição, a Jaguar e a Porsche despontam como as favoritas para levar o campeonato. Serão realizadas 16 corridas em 10 países diferentes, com destaque para a prova no Brasil, marcada para o dia 16 de março.

Uma das novidades desta temporada é a introdução de pit stops para recarregar as baterias dos carros em determinadas provas. Essa mudança promete trazer ainda mais emoção e estratégia para as corridas. Os pilotos brasileiros terão que se adaptar às novas condições e buscarão superar as dificuldades ao longo da temporada. Di Grassi, que retorna à equipe ABT, e Sette Câmara, que continua na equipe ERT, terão que mostrar habilidade e determinação para alcançar bons resultados. No entanto, a concorrência será acirrada, com equipes como Jaguar e Porsche se destacando como favoritas ao título. A expectativa é de uma temporada emocionante e repleta de disputas acirradas.