Rayssa Leal vence etapa de Seattle no Mundial de Skate Street; Pâmela Rosa fica no 2º lugar 

A ‘Fadinha’ mostrou poder de recuperação, alcançando 22.4 de pontuação e ficando com o segundo título no ano – ela já havia ganhado o troféu em Jacksonville

Reprodução/Twitter/@StreetLeague Rayssa Leal venceu a etapa de Seattle do Mundial de Skate Street 2022



O Brasil conseguiu uma “dobradinha” na etapa de Seattle do Mundial de Skate Street (SLS), a segunda da temporada 2022. Na noite deste domingo, 14, Rayssa Leal mostrou poder de recuperação, alcançando 22.4 de pontuação e ficando com o segundo título no ano – ela já havia ganhado o troféu em Jacksonville. A “Fadinha” superou a compatriota Pâmela Rosa, atual bicampeã mundial, que somou 21.4 e ficou no segundo lugar. Completando o pódio, a japonesa Momiji Nishiya terminou na terceira posição, com 21 pontos cravados. Esta foi a quinta vitória de Rayssa em etapas da SLS, sendo a segunda skatista com mais taças desde a criação do torneio. No masculino, nenhum brasileiro conseguiu chegar na final, que acontece na noite de hoje – Felipe Gustavo foi quem mais se aproximou de ir para a decisão, terminando na nona colocação das eliminatórias. O campeonato voltará a ser disputado em Las Vegas, entre 8 e 9 de outubro. Já a grande decisão da temporada, conhecida como Super Crown, está marcada para acontecer no Rio de Janeiro, entre 5 e 6 de novembro.