Rebeca Andrade brilha e se classifica para três finais no Mundial de ginástica artística

Dona de duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio-2020 (ouro no salto e prata no individual geral), Rebeca Andrade segue fazendo história no Japão. Nesta terça-feira, 19, a brasileira teve 100% de aproveitamento ao se garantir em três finais no Mundial de ginástica artística, que está sendo realizado na cidade de Kitakyushu. Inspirada, a paulista conseguiu vaga nas decisões do salto (14,800 de média) e das barras assimétricas (15,100) na liderança. Além disso, ela ainda arrancou o oitavo e último posto na decisão da trave, com 13,400 pontos. No próximo sábado, às 4h45 (de Brasília), a campeã olímpica vai buscar a sua primeira medalha em um Mundial, no salto, e depois disputa a final das barras. No domingo, tenta um pódio na trave.

Começando no salto sobre a mesa, Rebeca Andrade apresentou um Cheng (Yurchenko com meia volta, seguido de uma pirueta e meia para frente), que recebeu nota 14,900. O segundo salto foi um Yurchenko com dupla pirueta, com ótima execução no ar, recebendo 14,700 pontos. Na média, conseguiu 14,800 e terminou em primeiro lugar no aparelho. Nas barras assimétricas, a jovem de 22 anos conseguiu fazer a sua série completa com todas as conexões e execução excelente, conseguindo 15,100 pontos, para assumir a liderança. Já na trave, passou pelo aparelho sem quedas. Apesar de perder algumas conexões, tirou 13,400 pontos, terminando em oitavo lugar, empatada com a japonesa Murakami Mai, com as mesmas notas de dificuldade (5.6) e execução (7.8). Por isso, serão nove ginastas na final.

Sobre sua série nas paralelas, Rebeca Andrade brincou que tirar um 15 no aparelho era um sonho. “É uma série considerada difícil Eu falava com o Chico (treinador) e brincava que a gente tinha que tirar um 15 e pegar final”. A ginasta também comentou que tem onde melhorar na trave, após ter alguns desequilíbrios durante a série. “Estou muito feliz porque treinei muito e consegui fazer tudo que me preparei. Estou muito animada para as finais”, finalizou Rebeca Andrade, que já havia anunciado que não se apresentaria no solo, assim ficando fora também do páreo do individual geral, prova em que é a atual vice-campeã olímpica. Por ser um aparelho que exige bastante dos joelhos, a ginasta optou por se preservar de olho na caminhada até os Jogos Olímpicos de Paris-2024, na França. Nesta terça-feira, às 21h20 (de Brasília), outros dois brasileiros entrarão em ação em Kitakyushu. Arthur Nory (barra fixa) e Caio Souza (individual geral) disputam as classificatórias masculinas em busca de vagas nas finais.

